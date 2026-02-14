Serie A l’Atalanta stende la Lazio all’Olimpico e si avvicina alla zona Europa

L'Atalanta ha vinto 2-0 contro la Lazio all'Olimpico, dove pochi tifosi si sono presentati a causa delle proteste contro il presidente Lotito. La squadra bergamasca ha segnato entrambi i gol nella ripresa, sfruttando le occasioni create e avvicinandosi così alla zona europea. La partita si è giocata davanti a uno stadio quasi vuoto, con i tifosi della Lazio che hanno deciso di non partecipare alla partita per le tensioni in corso.

L'Atalanta supera 2-0 la Lazio in un Olimpico, ancora semivuoto per la contestazione al presidente Lotito. La squadra di Palladino sale a 42 punti, superando il Como al sesto posto in classifica e si avvicina sempre più alla zona Europa. Resta a 33 punti la Lazio, ormai lontana dalle posizioni che contano. Primo tempo equilibrato con una grande occasione per parte. Provstgaard salva di testa a porta vuota sul tiro di Krstovic, i biancocelesti rispondono con un palo di Taylor. Al 41' è la Dea a passare in vantaggio con il rigore trasformato da Ederson. Nella ripresa i nerazzurri tengono bene il campo e raddoppiano con un tiro a giro di Zalewski.