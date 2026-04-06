L’Aquila si ferma oggi per ricordare le 309 vittime del terremoto del 2009, a diciassette anni dalla tragedia. La città ha organizzato una serie di eventi, tra cerimonie ufficiali, momenti religiosi e incontri culturali, per rendere omaggio alle persone scomparse. La giornata rappresenta un’occasione per mantenere vivo il ricordo e riflettere su quanto avvenuto.

L’Aquila commemora oggi le 309 persone scomparse nel sisma del 2009. La città abruzzese si ferma a distanza di diciassette anni per onorare le vittime attraverso una serie di eventi istituzionali, religiosi e culturali. La mattinata è iniziata in silenzio davanti alla Casa dello Studente. In questo luogo, simbolo della gioventù interrotta dal dramma, è stato deposto dei fiori presso l’angelo di legno. Il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato come il dolore debba diventare un motore per far crescere il territorio. L’obiettivo è trasformare i segni del passato in basi solide per una comunità che ha recuperato la propria dignità. Dalla memoria alla ricostruzione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila onora 309 vittime: dal dolore al riscatto della città

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