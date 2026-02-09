Frosinone onora le vittime delle foibe e dell’esodo istriano | cerimonia martedì in città

Questa mattina a Frosinone si svolge una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano. La città si prepara a rendere omaggio a chi ha perso la vita in quegli eventi drammatici, con una manifestazione semplice e senza grandi formalità. La piazza principale si riempie di cittadini e rappresentanti istituzionali, pronti a ricordare una pagina dolorosa della storia italiana.

Frosinone si prepara a onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita in circostanze tragiche durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia commemorativa, in programma per martedì 10 febbraio alle ore 11:00, si svolgerà presso il "Giardino Norma Cossetto e Martiri Istriani", situato in Piazza Domenico Ferrante nel quartiere Sacro Cuore della città. L'evento vedrà la partecipazione del Sindaco, del Prefetto e delle principali Autorità civili e militari del territorio, a sottolineare l'importanza di questo momento di riflessione e ricordo. Il Giorno del Ricordo, istituito per dare voce a una ferita storica spesso silenziata, rappresenta un'occasione fondamentale per le comunità locali per riappropriarsi della propria storia e tramandare alle nuove generazioni la consapevolezza di eventi che hanno segnato profondamente il nostro Paese.

