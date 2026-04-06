A diciassette anni dal terremoto che nel 2009 colpì l’Aquila, la città ha organizzato una cerimonia per ricordare le 309 vittime. Durante l’evento, sono stati letti i nomi dei defunti, uno dopo l’altro, in un momento di commozione collettiva. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle persone coinvolte, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Scanditi, uno a uno: nomi e cognomi delle 309 vittime che l’Aquila ha ricordato, a diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009. Fiori, fotografie e silenzio: nessuna fiaccolata ma una commemorazione intima, accompagnata dall'orchestra dei solisti aquilani e un telo con i nomi di chi quella notte ha perso la vita sotto le macerie. Erano le 3.32 quando la terra cominciò a tremare. Una scossa di magnitudo 5.8 con epicentro a pochi chilometri dall’Aquila. Un boato e in pochi secondi le strade furono spazzate via e le case accartocciate su se stesse. Dalle macerie furono estratte vive 103 persone, oltre 1.500 i feriti e circa 70mila gli sfollati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'Aquila, la commemorazione a diciassette anni dal terremoto

Diciassette anni fa la tragedia del terremoto dell'Aquila: una cerimonia senza corteo per ricordare le vittimeLa città dell'Aquila ha ricordato così, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, le 309 vittime del sisma del 2009, a poche ore dal 17/o anniversario...

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Temi più discussi: L’Aquila, la commemorazione del terremoto del 2009. Il sindaco: La memoria non si esaurisce in una ricorrenza. È una presenza quotidiana, silenziosa e profonda; L’Aquila, commemorazione sisma 2009: programma 5 e 6 aprile; 6 aprile, il programma delle commemorazioni in ricordo delle vittime del terremoto; Martedì 7 aprile la commemorazione delle vittime reatine del sisma dell’Aquila.

L’Aquila, la commemorazione del terremoto del 2009. Il sindaco: «La memoria non si esaurisce in una ricorrenza. È una presenza quotidiana, silenziosa e profonda»Il ricordo delle 309 vittime si rinnova attraverso un percorso nel segno del raccoglimento che culmina con l’accensione del braciere e la lettura dei nomi al Parco della Memoria il 5 e il 6 aprile ... vanityfair.it

L’Aquila si stringe nel ricordo delle 309 vittime del sismaL'AQuila - A diciassette anni dal terremoto che ha sconvolto L’Aquila, la città si prepara a ricordare le 309 vittime con una giornata di commemorazione nel segno della memoria, della rinascita e ... terremarsicane.it

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