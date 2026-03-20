Emozioni e cultura | i segni di L’Aquila in rinascita

Nel 2026 si prevede un momento importante per L’Aquila, città abruzzese in fase di ricostruzione. Le sue strade conservano segni di un passato segnato da eventi traumatici, ma anche tracce di una rinascita in corso. La città si prepara ad accogliere visitatori e cittadini che vogliono riscoprire le sue emozioni e la propria cultura. La ripresa si manifesta attraverso i lavori di ricostruzione e i segni lasciati dal tempo.

Il 2026 è l’anno giusto per conoscere o ritornare nella città abruzzese in ricostruzione. . “La primavera degli Abruzzi è la più bella d’Italia” affermava in “ Addio alle armi ” lo scrittore e reporter di viaggio Ernest Hemingway, anche lui spettatore ammirato di quei giorni in cui il bianco ottico del maestoso Gran Sasso, dalle pendici ancora innevate, diventa tela per i primi sprazzi di rosa dei rami di pesco e madreperlacee sfumature delle gemme di mandorlo. Dopo i giorni più rigidi dell’inverno, quando si ghiacciano anche i rivoli cadenti dalla grande conca sorretta dalle figure femminili della Fontana Luminosa, l’acqua ritorna alla sua consueta forma liquida, così come nuova linfa investe la natura circostante e L’Aquila si prepara a vivere nuove intense stagioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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