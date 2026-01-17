Terremoto | Mattarella ' L' Aquila capitale cultura per proseguire rinascita'

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di L'Aquila come capitale della cultura, evidenziando il ruolo della città nel processo di ricostruzione e rinascita dopo il terremoto del 2009. L'Aquila ha affrontato numerose sfide, ma continua a lavorare per completare i lavori di ricostruzione e rilancio. La sua storia testimonia la resilienza della comunità e l’impegno nel ripristinare il patrimonio culturale e sociale della città.

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "L'Aquila, non è nuova a sfide difficili. Ardua è stata quella con la quale si è misurata dopo l'immane tragedia del terremoto del 2009 e con la quale sta misurando ancora per completare l'opera di ricostruzione e di pieno rilancio. Essere capitale della cultura sarà un prezioso contributo a questa impresa di successo della comunità aquilana, impresa che prosegue verso il futuro". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026. "Un'impresa -ha aggiunto il Capo dello Stato- che appartiene anzitutto a L'Aquila, ai suoi cittadini e che sta a cuore a tutta l'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

