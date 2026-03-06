Educare al dono | la scuola come laboratorio di coscienza civile

In un'epoca in cui la salute viene vista principalmente come una questione privata e clinica, si moltiplicano studi che sottolineano l'importanza della prevenzione primaria e della promozione del benessere. La scuola, come spazio di formazione, si propone come un laboratorio di coscienza civile, dove si affrontano temi legati alla solidarietà e al dono. Questi aspetti sono al centro di un dibattito che coinvolge insegnanti e studenti.

All'Isis Rita Levi Montalcini di Quarto incontri in aula magna nell' ambito del Progetto di educazione alla salute: «La vita è il dono più bello che ci sia» In un tempo in cui la salute è spesso percepita come un fatto individuale, privato, quasi esclusivamente clinico, numerosi studi scientifici continuano a ricordarci che la vera rivoluzione si gioca altrove: nella prevenzione primaria e nella promozione della salute. Non si tratta soltanto di ridurre l'incidenza delle malattie, ma di costruire le condizioni culturali, sociali e relazionali che rendano possibile una migliore qualità della vita. Promuovere la salute significa,...