L’Aquila ha ricordato le 309 persone morte nel terremoto del 6 aprile 2009, con una cerimonia a cui ha partecipato l’ex presidente della Provincia. La commemorazione si è svolta in città, senza ulteriori dettagli sugli eventi o interventi specifici. La perdita di vite umane in quella giornata rimane al centro delle memorie locali, mentre il passare degli anni mantiene vivo il ricordo di quanto accaduto.

Stefania Pezzopane, ex Presidente della Provincia dell’Aquila, ha commemorato le 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009 in occasione dell’anniversario. Il ricordo si concentra sul dolore per le vite spezzate e sulla complessità di una ricostruzione che ha segnato profondamente il tessuto urbano e umano della città. L’orologio segnava le 3:32 di quella notte del 2009 quando L’Aquila è stata colpita dal terremoto. In quell’istante, la normalità di una serata qualunque è svanita, trasformando il centro abitato in una ferita aperta e interrompendo bruscamente l’esistenza di centinaia di persone. Il bilancio di quel dramma è di 309 persone decedute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, 309 vite spezzate: tra memoria e verità mai svelate

Bari, notte di lutto: due giovani vite spezzate in incidenti stradali, un bambino tra i feriti gravi. Indagini in corso.Una notte tragica quella appena trascorsa nel Barese, segnata da due incidenti stradali che hanno causato la morte di due giovani donne,...

Leggi anche: L’Aquila onora 309 vittime: dal dolore al riscatto della città

Temi più discussi: SISMA 2009: L'AQUILA 17 ANNI DOPO, IL GIORNO DEL RICORDO IN MEMORIA DELLE 309 VITTIME; 17 anni fa l'ultimo giorno di vita normale prima del terremoto dell'Aquila: gli auguri di Marsilio e il ricordo delle vittime alla vigilia dell'anniversario; A 17 anni dal sisma L’Aquila si stringe nel ricordo; L'Aquila, 17 anni dopo il terremoto: il Molise ricorda le sue sei vittime.

Rossella e le 309 vite spezzate dal Terremoto, Celano si stringe nel ricordoCelano. Rossella e le 309 vite spezzate dal Terremoto, Celano si stringe nel ricordo. Nel giorno del Lunedì dell’Angelo, l’Abruzzo ... marsicalive.it

6 aprile '09, il ricordo di Stefania PezzopaneL'AQUILA - Erano le 3:32 del 6 aprile 2009. In un attimo la notte si è fatta infinita, e L’Aquila è diventata ferita aperta. 309 vite spezzate: non numeri, ma respiri, storie, amore interrotto. Vite a ... ekuonews.it

Meteo, le temperature minime di oggi 6 Aprile: –1°C a L'Aquila facebook

#L'Aquila, 17 anni dal terremoto. #Piantedosi: "Una ferita aperta del nostro Peese" x.com