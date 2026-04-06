Lampo di Politano | il Calcio Napoli batte il Milan 1-0

Nel match tra Napoli e Milan, Politano ha segnato al 76° minuto, regalando al Napoli una vittoria per 1-0. Con questo risultato, la squadra partenopea ha superato il Milan in classifica, salendo al secondo posto. Entrambe le squadre continuano a sperare nello scudetto, ma solo una vittoria nello scontro diretto potrebbe cambiare le prospettive di entrambe.

Per il Calcio Napoli ed il Milan le piccolissime speranze scudetto passano unicamente da un risultato: la vittoria nello scontro diretto. Per Conte le difficoltà non finiscono mai e nel pomeriggio si ferma anche Hojlund per una intossicazione alimentare. Giovane è schierato come punta centrale. A centrocampo insieme Lobotka, Mc Tominay, Anguissa e De Bruyne come ad inizio campionato. Questa la formazione del Calcio Napoli: Milinkovic, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera, Gutierrez, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola, Mc Tominay, Giovane. Primo tempo piuttosto deludente con le due squadre che si controllano con pochissime occasioni: zero i tiri in porta nei primi 45 minuti. 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 punti Calcio, la Juventus batte il Napoli nello scontro diretto in Serie A. Milan frenato dalla RomaDomenica 25 gennaio che ha visto lo svolgimento di altre cinque partite valevoli per il ventiduesimo turno (il terzo del girone di ritorno) della... Reazioni pazze dei tifosi del Napoli e afflitte dei romanisti dopo Roma 0-1 Napoli | SA G13 Temi più discussi: Disastro Italia, la Bosnia vince ai rigori. Azzurri fuori dal Mondiale per la terza edizione di fila; La Bosnia incarta il Pesce d’Aprile in anticipo all’Italia. Azzurri ancora senza Mondiali.; Bosnia-Erzegovina-Italia, le pagelle di Politano: Mai visto così in difficoltà. Il Napoli stende il Milan: il lampo di Politano vale il sorpasso al secondo postoI partenopei superano i rossoneri portandosi a -7 dall'Inter capolista. msn.com Politano abbatte il muro del Milan: trionfo azzurro al MaradonaNapoli-Milan Fantacalcio: la cronaca, il tabellino ed i voti per il Fantacalcio della partita della trentunesima giornata di Serie A Enilive 2025/2026 ... fantacalcio.it Il Napoli si conferma come la vera antagonista dell’Inter nella corsa al titolo. Al Maradona basta un lampo per piegare il Milan: decisivo un sinistro di Politano, entrato a gara in corso e subito determinante. Per i rossoneri è una sconfitta che pesa, forse in modo facebook