Heated Rivalry fa più della politica | un atleta fa coming out ispirato dalla serie è una lezione per tutto lo sport
Heated Rivalry va oltre la politica, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide degli atleti queer. Jesse Kortuem, giocatore di hockey, ha deciso di fare coming out ispirato dalla serie, evidenziando come le storie di coraggio possano influenzare il mondo dello sport. Questo esempio dimostra l'importanza di affrontare con sincerità le proprie identità, contribuendo a promuovere inclusione e rispetto all’interno delle discipline sportive.
Dopo aver pensato di lasciare l'hockey perché "inconciliabile" con il suo orientamento sessuale, Il giocatore Jesse Kortuem ha fatto coming out citando l'impatto di Heated Rivalry, la serie che parla della storia queer tra due atleti. Ma se per trovare il coraggio di abbattere il muro dell'omofobia nello sport serve una serie Tv, allora dobbiamo farci delle domande.🔗 Leggi su Fanpage.it
Heated Rivalry: un giocatore di hockey fa coming out ispirato dalla serie tvJesse Kortuem, giocatore di hockey, ha deciso di fare coming out pubblicamente, ispirandosi alla serie televisiva canadese.
Leggi anche: La serie Tv Heated Rivalry su due giocatori di hockey omosessuali spopola in Russia e... fa arrabbiare Putin
Il film è descritto come un mix tra Heated Rivalry e Il diavolo veste Prada, con storia d’amore gay al centro della trama - facebook.com facebook
Durante la partita di hockey della squadra di Ottawa sono state vendute delle maglie brandizzate Rozanov e Hollander di Heated Rivalry. Tutto il ricavato sarà devoluto all'Ottawa Pride Hockey. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.