Heated Rivalry fa più della politica | un atleta fa coming out ispirato dalla serie è una lezione per tutto lo sport

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Heated Rivalry va oltre la politica, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide degli atleti queer. Jesse Kortuem, giocatore di hockey, ha deciso di fare coming out ispirato dalla serie, evidenziando come le storie di coraggio possano influenzare il mondo dello sport. Questo esempio dimostra l'importanza di affrontare con sincerità le proprie identità, contribuendo a promuovere inclusione e rispetto all’interno delle discipline sportive.

Dopo aver pensato di lasciare l'hockey perché "inconciliabile" con il suo orientamento sessuale, Il giocatore Jesse Kortuem ha fatto coming out citando l'impatto di Heated Rivalry, la serie che parla della storia queer tra due atleti. Ma se per trovare il coraggio di abbattere il muro dell'omofobia nello sport serve una serie Tv, allora dobbiamo farci delle domande.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Heated Rivalry: un giocatore di hockey fa coming out ispirato dalla serie tvJesse Kortuem, giocatore di hockey, ha deciso di fare coming out pubblicamente, ispirandosi alla serie televisiva canadese.

Leggi anche: La serie Tv Heated Rivalry su due giocatori di hockey omosessuali spopola in Russia e... fa arrabbiare Putin

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.