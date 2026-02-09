Missione Olimpica per l’elisoccorso apuano | ecco i dottori impegnati nei soccorsi

Una squadra di medici toscani è partita da Cinquale per affrontare le emergenze durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono a bordo di un elicottero dell’elisoccorso, pronti a intervenire in caso di incidenti sulle piste o in altre zone delle competizioni. La presenza di questa unità medica rafforza la sicurezza dell’evento, garantendo interventi rapidi e qualificati in un’area dove ogni secondo conta.

CINQUALE – La sicurezza delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 parla anche toscano. Tra le cime innevate e le piste dove si assegnano le medaglie, opera infatti una delegazione medica partita direttamente dalla base di Cinquale, nel comune di Montignoso in provincia di Massa Carrara. Si tratta di quattro dottori in forza al servizio di elisoccorso Pegaso 3, struttura che quotidianamente garantisce interventi di emergenza nell’area vasta nord-ovest della regione. I professionisti selezionati per questa prestigiosa missione sono Elisa Tonelli, Giovanni Bassi, Tommaso Angelini ed Elena Gargano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Biogem, altri quattro Dottori di ricerca formati nei laboratori Quattro giovani ricercatori di Biogem hanno appena discusso con successo le loro tesi di dottorato. Si getta nel vuoto sopra la ferrovia a Varenna: elisoccorso da Como e maxi intervento dei soccorsi Questa mattina a Varenna un uomo di 37 anni, residente in Bergamasca, si è gettato nel vuoto da un terrapieno vicino alla ferrovia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella visita il Villaggio Olimpico di Milano: Azzurri, renderete onore al Tricolore; Una missione... olimpica. Quattro medici apuani sulle piste di Milano-Cortina; Palazzina F: il cuore della missione dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, l'agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di Stato. Missione olimpica per l'elisoccorso apuano: ecco i dottori impegnati nei soccorsiCINQUALE - La sicurezza delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 parla anche toscano. Tra le cime innevate e le piste dove si assegnano le medaglie, opera infatti una delegazione medica partita d ... msn.com Una missione... olimpica. Quattro medici apuani sulle piste di Milano-CortinaI professionisti Tonelli, Bassi, Angelini e Gargano impegnati a garantire i soccorsi. Lo scorso 7 febbraio hanno ’coperto’ la gara dei medagliati Franzoni e Paris . msn.com La Missione ha portato la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici sugli schermi al Palazzo di Vetro nello spirito della Risoluzione sulla Pace Olimpica approvata il novembre scorso. The Mission to the UN UN Membership hosted today the live stre x.com Missione olimpica iniziata! Corrado Soldati è arrivato a Livigno ed è già pienamente operativo al Policlinico Olimpico. Direttamente dalle Alpi livignasche, il nostro radiologo ha fatto sapere di essere pronto alla sfida e ha espresso tutta la sua emozione per l’es facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.