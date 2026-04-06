Lago di Braies l' allerta dei vigili del fuoco | Il ghiaccio può cedere non camminateci sopra
Nel pomeriggio di Pasqua, cinque persone, tra cui due minorenni, sono scese in acqua nel Lago di Braies dopo aver camminato sul ghiaccio, che aveva iniziato a cedere. I vigili del fuoco hanno emesso un avviso per evitare di camminare sul ghiaccio, che rappresenta un pericolo in questa stagione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato i coinvolti e li hanno assistiti.
"Avviso per il lago di Braies: a causa delle attuali condizioni meteo e dell'intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante" e "sussiste pericolo di cedimento". È l'appello dei vigili del Fuoco della provincia autonoma di Bolzano che ricordano come "recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse". I soccorritori lanciano un appello: "Non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori.
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Lago di Braies, turisti camminano sulla superficie ghiacciata: tragedia sfiorata facebook
Cinque persone sono state salvate dopo essere cadute nel lago di Braies mentre camminavano sul ghiaccio che lo ricopriva x.com