Lago di Braies l' allerta dei vigili del fuoco | Il ghiaccio può cedere non camminateci sopra

Da tgcom24.mediaset.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di Pasqua, cinque persone, tra cui due minorenni, sono scese in acqua nel Lago di Braies dopo aver camminato sul ghiaccio, che aveva iniziato a cedere. I vigili del fuoco hanno emesso un avviso per evitare di camminare sul ghiaccio, che rappresenta un pericolo in questa stagione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato i coinvolti e li hanno assistiti.

"Avviso per il lago di Braies: a causa delle attuali condizioni meteo e dell'intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante" e "sussiste pericolo di cedimento". È l'appello dei vigili del Fuoco della provincia autonoma di Bolzano che ricordano come "recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse". I soccorritori lanciano un appello: "Non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Lago di Braies, l'allerta dei vigili del fuoco: "Il ghiaccio può cedere, non camminateci sopra"

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Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori.

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