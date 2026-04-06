Lago di Braies l' allerta dei vigili del fuoco | Il ghiaccio può cedere non camminateci sopra

Nel pomeriggio di Pasqua, cinque persone, tra cui due minorenni, sono scese in acqua nel Lago di Braies dopo aver camminato sul ghiaccio, che aveva iniziato a cedere. I vigili del fuoco hanno emesso un avviso per evitare di camminare sul ghiaccio, che rappresenta un pericolo in questa stagione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato i coinvolti e li hanno assistiti.