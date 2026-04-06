Lago di Braies 5 persone in acqua L' appello dei vigili del fuoco | Il ghiaccio sta cedendo e può diventare pericoloso Non entrate più
Durante la giornata di Pasquetta, con temperature elevate anche nelle zone di solito più miti, diverse persone sono state viste in acqua al Lago di Braies. I vigili del fuoco hanno diffuso un appello invitando a non entrare più nel lago, poiché il ghiaccio sta cedendo e potrebbe diventare pericoloso. La situazione è stata segnalata come a rischio, con il ghiaccio che si sta deteriorando a causa delle alte temperature.
BOLZANO - Una Pasquetta con temperature alte anche nelle zone dove tipicamente il clima è più mite. Tra queste, anche il Lago di Braies dove il ghiaccio è a pericolo di cedimento. A sottolinearlo sono i pompieri della provincia autonoma di Bolzano che invitano le persone a non entrare nel lago. «Recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse. Il nostro appello è: non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita», dicono i pompieri. I soccorsi Nel pomeriggio di ieri cinque persone, tra cui due minorenni, sono finite in acqua dopo il cedimento della superficie ghiacciata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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