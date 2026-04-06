Lago di Braies 5 persone in acqua L' appello dei vigili del fuoco | Il ghiaccio sta cedendo e può diventare pericoloso Non entrate più

Durante la giornata di Pasquetta, con temperature elevate anche nelle zone di solito più miti, diverse persone sono state viste in acqua al Lago di Braies. I vigili del fuoco hanno diffuso un appello invitando a non entrare più nel lago, poiché il ghiaccio sta cedendo e potrebbe diventare pericoloso. La situazione è stata segnalata come a rischio, con il ghiaccio che si sta deteriorando a causa delle alte temperature.