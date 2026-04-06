Aeroporto di Brindisi senza carburante almeno fino alle 12 di domani Limitazioni in altri quattro scali

L’aeroporto di Brindisi non ha carburante disponibile almeno fino alle 12 di domani, secondo quanto riferito dal Tg3. La mancanza di carburante ha causato limitazioni in quattro altri scali aeroportuali. La situazione ha portato a cancellazioni e ritardi nei voli programmati, influenzando numerosi passeggeri in transito. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito sulle cause della carenza di carburante o sui tempi di risoluzione.

Ne ha data notizia il tg3. L’aeroporto di Brindisi è senza carburante almeno fino a mezzogiorno di domani. In altri quattro scali italiani (Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia) disponibilità limitata fino al 9 aprile. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Aeroporto di Brindisi senza carburante almeno fino alle 12 di domani Limitazioni in altri quattro scali L'aeroporto di Brindisi non ha più carburante, sei gli scali italiani con limitazioniL’aeroporto di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino all'ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre a Reggio Calabria e a Pescara... Carburante, all'aeroporto di Brindisi non ce n'è per gli aerei. Si allunga la lista degli scali italiani con quantitatà limitateL'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Temi più discussi: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: Fate rifornimento altrove. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. E promette di fare in fretta; Collegamento ferrovia-aeroporto, Cmc prende il controllo del cantiere e riavvia i lavori; Ripartono i lavori per il raccordo treno-aeroporto di Brindisi. Brindisi, aeroporto senza carburante per gli aereiL'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di martedì 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. Viene spiegato che il ca ... avvenire.it Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei. Limitazioni anche a Reggio Calabria e PescaraNegli aeroporti arrivano gli effetti della guerra in Iran. L'aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i ... ilmessaggero.it +++Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei+++ facebook Aeroporto di Brindisi, disco verde per il nuovo parcheggio con 609 stalli in più x.com