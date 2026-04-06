L'aeroporto di Brindisi non dispone di carburante per gli aerei fino alle 12 di domani, 7 aprile. Nello stesso periodo, anche gli aeroporti di Reggio Calabria e Pescara hanno applicato restrizioni operative. Questi provvedimenti riguardano le limitazioni nell'uso di carburante disponibili presso queste strutture, influenzando le operazioni di volo programmate.

L’aeroporto di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino all'ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre a Reggio Calabria e a Pescara introducono limitazioni. Questo è quanto riportato dai nuovi Notam, i bollettini aeronautici emessi nelle ultime ore. Se Brindisi invita le compagnie aeree a rifornirsi altrove, a Reggio Calabria hanno introdotto una quota massima di rifornimento e a Pescara è operativa solo un’autocisterna. Il “carburante Jet A1 non è disponibile” a Brindisi fino alle 14 del 7 aprile, si legge sul Notam. “Quantità limitate sono concesse esclusivamente per voli di Stato, ricerca e soccorso e voli sanitari”, precisando che, pertanto, “si richiede ai piloti di calcolare una quantità di carburante sufficiente già dall’aeroporto precedente per coprire le tratte successive” 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aeroporto di Brindisi non ha più carburante, sei gli scali italiani con limitazioni

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