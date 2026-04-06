Ladro ' spaccavetri' rovina la Pasqua ai foggiani cittadini invocano le ronde | La rabbia è troppa

Durante la Pasqua, alcuni residenti del Quartiere Ferrovia a Foggia si sono trovati a fare i conti con un episodio di furto. Un’automobile è stata forzata, con il vetro del finestrino rotto, e il veicolo aperto in via Trento. La notizia ha suscitato reazioni di rabbia tra i cittadini, che hanno chiesto maggiori controlli e ronde di sorveglianza per prevenire simili episodi.

Due colpi rispettivamente in via Trento e via Fiume, al quartiere ferrovia. Il Comitato di zona invita alla calma: "La città si difende con segnalazioni tempestive, denunce e pressione civica, non con il caos" Ladro ‘spaccavetri’ rovina la Pasqua dei foggiani al Quartiere Ferrovia. In particolare, una Volkswagen Touran è stata aperta in via Trento. “Questa volta nessun vetro spaccato: serratura forzata, abitacolo messo completamente a soqquadro e, come bottino, un pallone per bambini”, riferisce il comitato ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’. Nella notte appena trascorsa, un altro colpo è stato messo a segno in via Fiume: “Una Mercedes con specchietto rotto e sportello divelto, danni ancora più grave del solito vetro infranto, e anche qui tutto sottosopra dentro l’auto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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