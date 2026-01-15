Ladro ucciso la famiglia fa scudo a Jonathan Rivolta | Si è solo difeso cosa doveva fare? Rischio vendetta ronde dei carabinieri

A Sant’Antonino Ticino, le forze dell’ordine sono impegnate in quotidiane ronde di controllo dopo l’incidente in via Montello 8, dove un uomo è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire. La famiglia di Jonathan Rivolta si schiera a difesa del giovane, sostenendo che si sia trattato di un atto di difesa personale. La vicenda desta tensione e preoccupazione nella tranquilla frazione, con il rischio di vendette e reazioni della comunità.

Lonate Pozzolo (Varese) – In via Montello 8, nel cuore di Sant’Antonino Ticino, la quiete della frazione è spezzata solo dal continuo via vai delle pattuglie dei carabinieri, che proseguono senza sosta le ronde di controllo attorno alla villetta teatro della tragedia. Un presidio costante, perché – come mormora qualcuno tra i vicini – la tensione è nell’aria. E la famiglia di Jonathan Rivolta, il giovane che ha colpito a morte il ladro introdottosi in casa, lo dice apertamente: ha paura di possibili ritorsioni. Il giovane rapinatore, Adamo Massa, sinti torinese di 37 anni, è morto poche ore dopo la rapina in ospedale a Magenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it



