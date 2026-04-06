Ladri in casa a Pasquetta | colpo fallito e folle fuga per il centro abitato

Lunedì di Pasquetta segnato da un tentato furto in una casa di Civita Castellana, in via della Repubblica. Quattro uomini sono entrati nell’abitazione, credendo che fosse disabitata per la festività. Tuttavia, il colpo non è andato a buon fine e i malviventi sono fuggiti rapidamente nel centro abitato, lasciando intendere che il tentativo fosse stato improvviso e sfortunato. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’evento.

Nella mattinata in via della Repubblica a Civita Castellana il tentativo di furto di 4 malviventi sfruttando il giorno festivo Tentato colpo nella mattinata di pasquetta a Civita Castellana in via della Repubblica. Una banda composta da quattro malviventi ha fatto irruzione in un’abitazione, convinta che l’edificio fosse vuoto visto il giorno festivo. Secondo le prime ricostruzioni, una volta forzato l’ingresso, i quattro si sono introdotti nei locali del piano inferiore, iniziando a frugare alla ricerca di oggetti di valore. Ma, il piano dei malviventi non aveva fatto i conti con la presenza di una donna rimasta all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Furto fallito in pieno centro: allarme costringe i ladri alla fuga Ladri in azione alla Banca Campania Centro di Battipaglia, colpo fallitoTentato furto, venerdì notte, presso la Banca Campania Centro, a Santa Lucia di Battipaglia. Temi più discussi: Trova i ladri in casa al suo rientro, banda in fuga: indaga la polizia; Torna e trova la casa a soqquadro; Nel mirino dei ladri la casa del figlio di Zeffirelli: portate via due casseforti; Ladri in casa ad Abano, i colpi vanno a vuoto: Si vive nel terrore ogni giorno. Civita Castellana, ladri messi in fuga dalla proprietaria di casaLadri messi in fuga dalla proprietaria. E’ accaduto la mattina di Pasquetta a Civita Castellana. Il bottino è stato di due ... msn.com Trova i ladri in casa sua e ne uccide uno a Reggio Calabria: macellaio condannato a 15 anni di carcereFrancesco Putortì è stato condannato a 15 anni e sei mesi per l’omicidio di Alfio Stancampiano e il ferimento di Giovanni Bruno ... fanpage.it RAVINA: SFONDANO LA VETRINA CON UN TOMBINO, ARRESTATI DUE LADRI IN TABACCHERIA I Carabinieri hanno arrestato due uomini, di 20 e 28 anni, ritenuti responsabili di un furto aggravato ai danni di una tabaccheria di Ravina. I malviventi hanno facebook Attenzione ai ladri di contenuti social Zanza-Tube rispettate il diritto d’autore #valeriostaffelli #zanza #dirittodautore x.com