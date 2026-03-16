L' acchiappasogni | laboratorio per bambini alla biblioteca dei sogni

Alla biblioteca dei sogni si tiene il primo incontro di un ciclo di laboratori dedicati ai bambini. L’attività è rivolta ai piccoli tra i 7 e i 10 anni e combina letture con attività creative incentrate sui sogni. Lo scopo è stimolare l’immaginazione, esplorare emozioni e offrire ai bambini strumenti per affrontare paure e desideri.

Primo incontro di un ciclo di laboratori sui sogni abbinati alla lettura per bambini. Un percorso creativo ed educativo volto a stimolare l'immaginazione, esplorare le emozioni e aiutare i più piccoli, dai 7 ai 10 anni, a gestire paure e desideri. Partiremo dalla lettura animata e arriveremo alla realizzazione di creazioni manuali, trasformando le storie in un'esperienza sensoriale. In questo primo laboratorio costruiremo il simbolo magico che scaccia via le energie negative L'acchiappasogni. Durata 1.15 minuti circa. "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone “Cornuti e Contenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Laboratorio per bambini all'Omino dei Sogni Leggi anche: "HeArt for Gaza": alla Biblioteca Passerini-Landi i disegni dei bambini palestinesi