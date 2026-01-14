Solidarietà e inclusione per i bambini di Zanzibar

Ogni anno, in riviera, si realizza un progetto educativo dedicato ai bambini di Zanzibar, promuovendo solidarietà e inclusione. Questa iniziativa, alla sua settima edizione, unisce tradizioni, valori e sguardi rivolti al futuro, offrendo opportunità di crescita e di scambio culturale. Un impegno che rafforza il senso di comunità e di responsabilità condivisa, contribuendo a migliorare le condizioni di vita dei giovani coinvolti.

In riviera per il settimo anno si realizza un interessante progetto educativo che unisce tradizioni, valori e prospettive future. È un’iniziativa molto concreta, nata grazie allo scambio culturale organizzato tra la scuola elementare di Villamarina e l’associazione di volontariato ’Cuori in viaggi’. Questo progetto, nato dalla volontà di promuovere l’inclusione, la solidarietà e l’arricchimento reciproco, ha coinvolto genitori, studenti e insegnanti, creando un ponte di dialogo e uno scambio culturale fra le scuole di Cesenatico ed alcune scuole in Tanzania. Sono coinvolte le scuole elementari del secondo circolo didattico di Cesenatico, quindi oltre al polo scolastico di Villamarina, anche la scuola elementare Ricci-Ortali di Villalta e la scuola elementare di Sala ubicata nell’ex Villa Romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

