Tenta di raggirare una 63enne con la truffa del finto maresciallo a Parma 42enne denunciato e allontanato

Un uomo di 42 anni, proveniente dalla Campania, è stato denunciato a Parma dopo aver tentato di truffare una donna di 63 anni fingendosi un maresciallo. La Polizia lo ha sorpreso mentre metteva in atto l’inganno e lo ha immediatamente allontanato. L’episodio è avvenuto nel capoluogo emiliano, dove le forze dell’ordine hanno fermato il sospetto prima che potesse mettere in atto ulteriori azioni.

Un 42enne è stato denunciato per tentata truffa al termine di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Parma nella giornata di lunedì 23 febbraio 2026. L'uomo, di origine campana, è stato individuato e fermato dalla Squadra Mobile mentre cercava di mettere a segno un raggiro ai danni di un residente di via Grenoble. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito dei servizi intensificati per il contrasto ai reati contro il patrimonio. Tentata truffa a Parma Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l'intervento è scaturito da un controllo mirato effettuato dal personale della Squadra Mobile.