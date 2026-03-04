Truffa del finto maresciallo a Fabriano | polizia intercetta la chiamata e salva un' anziana

A Fabriano, una donna di 80 anni stava per consegnare i risparmi di una vita a causa di una telefonata di un finto maresciallo. La polizia ha intercettato la chiamata in tempo reale e ha seguito il sospetto, riuscendo a bloccare la donna prima che potesse essere truffata. L'intervento tempestivo ha evitato che l'anziana venisse raggirata.

Fabriano (Ancona), 4 marzo 2026 – Una telefonata intercettata dai poliziotti in diretta, un pedinamento serrato e il salvataggio in extremis di una donna di 80 anni, pronta a consegnare i risparmi di una vita. È l’esito di un’operazione congiunta tra la polizia di Stato del commissariato di Fabriano e la polizia locale, che ha portato alla denuncia di una coppia di truffatori trasfertisti, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici contro gli anziani. L’operazione è scattata quando gli agenti hanno individuato un’autovettura sospetta aggirarsi per le vie del centro. Dopo un attento servizio di osservazione, il veicolo è stato bloccato nel parcheggio di un supermercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa del finto maresciallo a Fabriano: polizia intercetta la chiamata e salva un'anziana Truffa del finto maresciallo a un'anziana: 24enne casertano nei guai. In manette il compliceUn 24enne casertano è stato denunciato dai carabinieri per la tentata truffa ai danni di una 73enne di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Finto maresciallo dei carabinieri truffa anziana e la ripulisce di contanti e preziosiEnnesimo colpo della banda di malviventi che, spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine, raggira gli anziani per poi derubarli di tutti i... Una raccolta di contenuti su Truffa del. Temi più discussi: Ancora vittime della truffa del finto maresciallo dei carabinieri. È accaduto a Mogliano Veneto; La truffa del finto maresciallo continua a mietere vittime: nel Trevigiano una coppia perde 40mila euro; Truffa del finto maresciallo a Sinalunga: anziana raggirata, recuperato l’oro grazie alle indagini; Dentro la Notizia: Franca, 79 anni, e la truffa del finto maresciallo dei carabinieri Video. Truffa del finto maresciallo a Fabriano: polizia intercetta la chiamata e salva un'anzianaOperazione congiunta con la polizia municipale: fermata una coppia di trasfertisti nel parcheggio di un supermercato. Una donna di 80 anni era pronta a consegnare oro e contanti per salvare il figlio ... ilrestodelcarlino.it Tenta di raggirare una 63enne con la truffa del finto maresciallo a Parma, 42enne denunciato e allontanatoUn 42enne campano è stato denunciato a Parma per tentata truffa ai danni di un anziano, dopo essere stato sorpreso dalla Polizia. virgilio.it La truffa sulla canzone vincitrice di Sanremo e il chiarimento del cantante facebook Bonfietti vittima del finto bancario: “Truffa da 29mila euro ma denunciare è servito. Fatelo” x.com