La tragedia di Pasqua sfiorata al Lago di Braies | cede il ghiaccio 5 turisti nelle acque gelide Il soccorritore | Col caldo rischi altissimi

Nel pomeriggio di Pasqua, cinque turisti sono caduti nelle acque fredde del Lago di Braies, in provincia di Bolzano, a causa del cedere del ghiaccio. Fortunatamente, tutti sono riusciti a salvarsi. Un soccorritore ha commentato che le alte temperature rendono molto rischioso avvicinarsi al lago in questo periodo. La scena si è svolta in un contesto di grande attenzione per la sicurezza dei visitatori.

Tragedia sfiorata al Lago di Braies nel pomeriggio del giorno di Pasqua. Cinque persone sono finite nelle acque gelide del noto lago in provincia di Bolzano, riuscendo poi a salvarsi. Lo hanno riportato i vigili del fuoco dell’Alto Adige, che come ogni anno tornano a mettere in guardia quei turisti e visitatori che camminano sulla superficie ghiacciata del bacino d’acqua, con rischi enormi. «Recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse. Il nostro appello è: non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita», si legge in un post dei pompieri pubblicato su Facebook. 🔗 Leggi su Open.online

Il soccorritore e i turisti caduti nel lago di Braies: «In 100 sulla superficie ghiacciata, una follia»| Cinque salvati dalle acque gelide«Quando siamo arrivati sul posto c’erano ancora cento persone sulla superficie del lago con il ghiaccio che si scioglieva: il rischio era altissimo.

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Lago di Braies, 5 persone in acqua. L'appello dei vigili del fuoco: «Il ghiaccio sta cedendo e può diventare pericoloso. Non entrate più» facebook

Lago di Braies preso d'assalto dai turisti: in cinque nell'acqua gelida. "C’erano 100 persone sulla superficie, una follia" x.com