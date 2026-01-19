Un altro furto in appartamento | ladri entrano dal giardino e mettono a soqquadro la casa

Da ferraratoday.it 19 gen 2026

Un altro episodio di furto in appartamento si è verificato nel fine settimana, quando ladri sono entrati dal giardino e hanno messo a soqquadro la casa. L’incidente evidenzia ancora una volta le criticità della sicurezza residenziale, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione sottolinea l’importanza di adottare misure preventive efficaci per tutelare la propria proprietà e la tranquillità domestica.

Se avessero fatto esplodere una granata in casa sarebbe stata messa meglio”. E’ l’amara confessione di un utente di Facebook che, nel corso dell’ultimo fine settimana, ha denunciato un furto subito all’interno del proprio appartamento. Il messaggio – lasciato sul gruppo social inerente al.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

