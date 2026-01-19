Un altro furto in appartamento | ladri entrano dal giardino e mettono a soqquadro la casa

Un altro episodio di furto in appartamento si è verificato nel fine settimana, quando ladri sono entrati dal giardino e hanno messo a soqquadro la casa. L’incidente evidenzia ancora una volta le criticità della sicurezza residenziale, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione sottolinea l’importanza di adottare misure preventive efficaci per tutelare la propria proprietà e la tranquillità domestica.

Furto in pieno giorno in una casa al Viale dei Pini, rubati 3 mila euro in contanti A fare la scoperta è stato il proprietario di casa - un cinquantaseienne - una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto alla polizia... facebook

