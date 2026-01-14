Pagani notte da incubo per una famiglia | ladri entrano in casa e svuotano la cassaforte

Nella notte, una famiglia di Pagani è stata vittima di un furto che ha coinvolto l’ingresso in casa e il furto della cassaforte. L’episodio si è verificato nel fine settimana, lasciando i residenti in uno stato di shock e preoccupazione. La vicenda evidenzia le sfide legate alla sicurezza domestica e la necessità di adottare misure preventive adeguate.

Una notte di paura e incredulità per una famiglia, vittima di un furto avvenuto nel corso del fine settimana all'interno di un'abitazione della città. Il colpo nelle ore notturne. I malviventi sarebbero entrati in azione mentre i proprietari dormivano, riuscendo a impedire loro di uscire dalle camere bloccando le porte dall'esterno. Le vittime si sono rese conto di quanto stava accadendo solo nelle prime ore del mattino, svegliate da rumori sospetti provenienti dal resto della casa. Nel tentativo di uscire, hanno scoperto di essere rimaste chiuse a chiave, senza possibilità di intervenire o chiedere aiuto nell'immediato. Pagani, ladri in azione mentre la famiglia dorme: bloccati nelle stanze e cassaforte sradicata. Un colpo messo a segno con modalità particolarmente audaci, che ha visto i malviventi agire mentre i proprietari erano all'interno dell'abitazione, ignari di quanto stesse accadendo.

