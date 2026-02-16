Centrosinistra tra conta e sondaggi per la sfida | gli scenari

Il centrosinistra si prepara alla sfida elettorale perché sta analizzando i sondaggi e contando le forze in campo. La corsa per il candidato sindaco si intensifica, con incontri e confronti tra i vari esponenti del fronte progressista. Il partito più grande ha già fissato un appuntamento per decidere chi rappresenterà la coalizione, mentre gli alleati aspettano indicazioni ufficiali. La scelta arriverà entro pochi giorni, mentre i cittadini attendono di conoscere il nome che guiderà la lista.

Eh sì, inizia la settimana al fulmicotone del campo largo. Quella che culminerà con l'annuncio del candidato sindaco "entro la fine della prossima settimana". Giurin-giurello della coalizione debuttante al ballo alla Casa dell'Energia, Arezzo Partecipa. Probabile che i muri in Sant'Agostino tremino un goccio: stasera c'è l'assemblea del Pd. Il primo step delle 'regole di convivenza' stabilite dagli azionisti di coalizione. Alla vigilia, si respira aria da singolar tenzone, e il motivo è presto detto: l'assise è spaccata a metà, senza riuscire a capire quale corrente riesca a spuntarla di cortomuso.