Al centro della scena ci saranno ancora una volta i conflitti interni alla servitù e le dinamiche familiari dei Luján, con un susseguirsi di colpi di scena che terranno il pubblico incollato allo schermo. Catalina e donna Pia si muovono nell’ombra per evitare un addio doloroso, mentre Samuel affronta la minaccia più grave della sua vita. Petra, come sempre, è al centro delle accuse, e nuovi misteri emergono grazie a una scoperta che potrebbe ribaltare tutto. Ma cosa spinge Catalina a mentire? Perché Samuel rischia la scomunica? E quale segreto sconvolge Pia al punto da confidarsi con Curro? La settimana si apre con Catalina e donna Pia impegnate in un piano delicato: impedire che Emilia lasci La Promessa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni 13?19 aprile 2026: Samuel in pericolo, Petra accusata

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