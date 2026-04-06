La prima Pasqua di Leone XIV | Non diventiamo indifferenti al male

Oggi si è svolta la prima Pasqua sotto il pontificato di Leone XIV, con una messa celebrata in Piazza San Pietro e la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia Centrale della basilica. La cerimonia ha visto la partecipazione di fedeli provenienti da diverse parti del mondo, con momenti di preghiera e riflessione. La giornata ha segnato l’insediamento ufficiale del nuovo pontefice, che ha rivolto un messaggio di attenzione verso il male e la responsabilità condivisa.

Città del Vaticano, 6 aprile 2026 – Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, che oggi ha celebrato la messa in Piazza San Pietro e impartito la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia Centrale della Basilica. Al termine della benedizione, il Pontefice ha concesso l’indulgenza plenaria ai 50mila fedeli che hanno seguito la celebrazione. Leone ha quindi inviato l’augurio di Pasqua in dieci lingue: “Buona Pasqua! Portate a tutti la gioia di Gesù risorto e presente in mezzo a noi”. Il messaggio è stato letto dal Papa anche in arabo, cinese e latino. Poi il bagno di folla in papamobile tra i pellegrini giunti a San Pietro. “Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La prima Pasqua di Papa Leone XIV: il programma della Settimana Santa 2026La prima Settimana Santa di Papa Leone XIV prende forma con un calendario fitto di eventi che scandiscono i vari momenti della liturgia pasquale.

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Prima messa pasquale di Papa Leone XIV: Fratelli e sorelle Cristo è risorto, buona PasquaPrima messa di Pasqua di Papa Leone XIV: un trionfo di colori e simboli, con migliaia di fiori dai Paesi Bassi che trasformano Piazza San Pietro in uno scenario di rinascita e bellezza per la celebraz ... notizie.it

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La prima Pasqua di papa Leone, tra le memorie cristiane di una Roma “distratta” x.com

Papa Leone XIV. . 5 Aprile 2026 Papa Leone XIV presiede in Piazza San Pietro la sua prima Messa di Pasqua da Pontefice, invitando i fedeli a riscoprire nella Risurrezione un nuovo inizio per il mondo. Davanti alle ferite della guerra, delle ingiustizie e della p facebook