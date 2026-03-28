Dal 29 marzo al 5 aprile 2026 si svolgerà la Settimana Santa, con celebrazioni che si terranno tra San Pietro, il Laterano e altre chiese della città. La settimana prevede diverse funzioni religiose, tra cui la messa della Domenica delle Palme, le processioni del Venerdì Santo e la messa di Pasqua. Questa sarà la prima Pasqua di Papa Leone XIV come capo della Chiesa cattolica.

La prima Settimana Santa di Papa Leone XIV prende forma con un calendario fitto di eventi che scandiscono i vari momenti della liturgia pasquale. Il programma si aprirà il 29 marzo con la Domenica delle Palme in Piazza San Pietro, per poi proseguire nella Basilica di San Pietro, nella Basilica di San Giovanni in Laterano e al Colosseo. Il culmine, come da tradizione, è atteso per il 5 aprile, quando dalla Loggia centrale della Basilica il Pontefice Robert Francis Prevost rivolgerà il suo primo messaggio pasquale al mondo e impartirà la benedizione "Urbi et Orbi". Vediamo allora il programma della Settimana Santa 2026, reso noto dall'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La prima Pasqua di Papa Leone XIV: il programma della Settimana Santa 2026

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