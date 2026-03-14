Dopo nove mesi di lavori, l’appartamento del Papa è stato completato e si sta preparando il trasferimento. Il trasferimento avverrà prima di Pasqua e riguarda il passaggio dal terzo piano al nuovo spazio situato sul tetto del Palazzo Apostolico. La ristrutturazione è terminata e il cambio di sede è ormai imminente.

Dopo 9 mesi di ristrutturazione, l’appartamento alPalazzo Apostolico è pronto per essere vissuto da Papa Leone XIV, che dovrebbe trasferirsi prima della Santa Pasqua. E così, come da tradizione, l’alloggio ospiterà Prevost nel corso del suo pontificato come già nella storia hanno vissuto i papi dal 1870, dopo la Breccia di Porta Pia. L’appartamento è rimasto inutilizzato da 13 anni, sotto Bergoglio che aveva deciso di vivere presso la residenza vaticana di Santa Marta, ed ora è pronto ad accogliere il nuovo Pontefice. Da quanto emerge, sembra che il Papa vivrà con due segretari: il peruviano Ivan Rimacuya, sacerdote che lo accompagna da quando era cardinale, e l’italiano Marco Billeri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV, l’appartamento è pronto: trasferimento prima di Pasqua

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