In Italia, il dibattito sulla sicurezza si concentra sulle modalità di intervento della polizia, specialmente dopo la sparatoria di Milano. Le discussioni riguardano le regole di ingaggio e le strategie di intervento, per garantire un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti. Questo contesto evidenzia l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso delle normative vigenti, per affrontare efficacemente le sfide legate all’ordine pubblico.

La sparatoria di Milano ha riacceso le discussusioni sulla sicurezza nel capoluogo e, soprattutto, sulle regole di ingaggio per i poliziotti. L'agente che ha sparato e ucciso il 28enne marocchino a Rogoredo ha agito per "paura e difesa" ha spiegato ai giudici, dopo che lo straniero gli ha puntato un'arma contro durante un controllo antidroga. Era buio e solo in un secondo momento si è potuto accertare che la pistola fosse, in realtà, caricata a salve: saranno le indagini a stabilire cosa sia accaduto ma, intanto, l'agente è indagato per omicidio volontario. Quanto accaduto a Milano, però, è già stato strumentalizzato dalle frange antagoniste, alla costante ricerca di pretesti e di argomenti per cercare lo scontro con lo Stato e l'ultima accusa in tal senso vuole la Polizia di Stato accostata all' Ice americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Modello Ice in Italia". Gli antagonisti fomentano l'odio contro la polizia

