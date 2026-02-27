Como Lake Hub | Nostalgia della Bellezza in mostra
Dal 5 marzo al 5 aprile 2026, il Como Lake Hub in Viale Masia 29 accoglie la galleria GALP, che presenta una mostra bipersonale intitolata “Nostalgia della bellezza” con le opere di Gabriele Buratti Buga ed Elias Naman, curata da Alessandra Redaelli. La mostra propone un percorso visivo che invita a riflettere sul tema della memoria e dell’estetica.
Il vernissage, a ingresso libero su prenotazione, si terrà giovedì 5.
Nasce Como Lake Hub un nuovo spazio per innovazione, cultura e territorioNasce a Como Como Lake Hub, un nuovo progetto che unisce innovazione, cultura, design e sviluppo locale.
