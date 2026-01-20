L' Adriatic Tattoo & Sport Festival concede il bis a Senigallia | rese note le date della seconda edizione

L’Adriatic Tattoo & Sport Festival torna a Senigallia, confermando il suo appuntamento estivo. Dopo il successo della prima edizione, le date della seconda si avvicinano, offrendo l’opportunità di scoprire artisti del settore e appassionati di tattoo e sport. L’evento si svolgerà a giugno, consolidando la tradizione di un appuntamento che coinvolge tutta la comunità e gli appassionati della zona.

SENIGALLIA – Arriva l'annuncio ufficiale: il mese di giugno spalancherà nuovamente le porte all'Adriatic Tattoo & Sport Festival, dopo il grande successo della prima edizione che ha avuto luogo a Senigallia nell'estate 2025. Già diverse le richieste di partecipazione pervenute da tatuatori e.

