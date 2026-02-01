Omicidio Vassallo rese note le motivazioni della Cassazione su Cagnazzo | Mancanza di prove

La Cassazione ha confermato che non ci sono prove contro Fabio Cagnazzo, l’ufficiale dei Carabinieri coinvolto nel caso dell’omicidio di Angelo Vassallo. Le motivazioni ufficiali sono state rese note a dicembre, e spiegano perché la Corte ha deciso di annullare l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno. La decisione si basa sulla mancanza di elementi concreti che possano collegare Cagnazzo all’omicidio del sindaco di Pollica.

Gli ermellini bocciano per la seconda volta il Riesame di Salerno e dispongono un terzo giudizio. Dichiarazioni discordanti di Ridosso e assenza di riscontri In precedenza, il Tribunale del Riesame aveva revocato la custodia in carcere nei confronti di Cagnazzo, ritenendo non più attuali le esigenze cautelari. Tuttavia, secondo la Cassazione, questo non basta: i giudici avrebbero dovuto valutare con maggiore attenzione anche la solidità delle accuse. La difesa di Cagnazzo ha infatti sostenuto che l’indagato ha interesse a ottenere una pronuncia chiara sui presupposti dell’arresto, anche in vista di una possibile richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Vassallo Ucciso

La decisione della Cassazione sul caso Vassallo rappresenta un momento cruciale nel procedimento giudiziario, con l’annullamento dell’ordinanza relativa al Colonnello Cagnazzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vassallo Ucciso

Omicidio Vassallo, parla il colonnello Fabio Cagnazzo: Sono innocente, ad Acciaroli tutti sanno la veritàAd Acciaroli tutti conoscono la verità (sull’omicidio Vassallo, ndr), nessuno si fa avanti. Molti, lì, hanno le coscienze compromesse. Allontanare i sospetti da un ambiente in cui tutti sono amici o ... ilfattoquotidiano.it

Omicidio Vassallo: a Salerno presidio per il colonnello CagnazzoSono arrivati perfino da Lazio e Sicilia per chiedere verità e giustizia anche per Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri sotto inchiesta per l'omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo. ansa.it

*Vassallo, vacillano le accuse nei confronti di Cagnazzo* L'omicidio del sindaco di Pollica Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #omicidio #fabiocagnazzo #giustizia #Pollica #Salerno #Vassallo - facebook.com facebook

Omicidio Vassallo, Tar annulla sospensione dal servizio per il colonnello Cagnazzo x.com