La Liga | vittorie dominanti per Barça e Real Maiorca esce dalla zona retrocessione

Nella Liga di calcio, il Barcellona e il Real Madrid hanno ottenuto vittorie convincenti nelle ultime partite, mantenendo alte le loro posizioni in classifica. Il Maiorca, invece, ha lasciato la zona retrocessione, migliorando la sua posizione. A Madrid, le squadre si sono affrontate in match che hanno visto i due grandi club rispondersi con risultati positivi.

Madrid (Spagna) 16 marzo 2026 - Il Real Madrid lancia la sfida al Barcellona, ma i balugrana rispondono a tono. Due successi autoritari lasciano invariate le distanze in vetta, così come fa l' Atletico, vincente nel suo match di questa tornata numero 28 di campionato. In zona Europa nessuno prova a riaprire il discorso Champions, mentre nella lotta salvezza riprende quota il Maiorca, fuori dalle ultime tre posizioni dopo la vittoria in questa giornata. L'esito delle partite del weekend. Il turno numero 28 del massimo campionato spagnolo comincia il venerdì sera con il pari nei Paesi Baschi tra Alaves e Villarreal. Il sottomarino giallo cerca in tutti i modi di superare il muro avversario, ma sbatte a più riprese contro il muro biancoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Liga: vittorie dominanti per Barça e Real, Maiorca esce dalla zona retrocessione Articoli correlati La Liga: Barça e Real scappano, il titolo è affar loro, Atletico battuto dal BetisBarcellona (Spagna) 9 febbraio 2026 – L'Atletico Madrid rallenta e allora il titolo diventa un affare solo per due squadre. La Liga: Il Barça cade a San Sebastian, il Real vince ed è di nuovo a -1Madrid (Spagna) 19 gennaio 2026 – Il Real Madrid smaltisce le difficoltà di coppa, mentre il Barcellona no e cade clamorosamente in campionato. Contenuti utili per approfondire La Liga vittorie dominanti per Bar a e... Discussioni sull' argomento Il Monaco, con una prestazione dominante, si assicura una vittoria cruciale contro il Paris Saint-Germain; Thun dominante in Svizzera: la squadra di Lustrinelli verso un titolo storico; NBA, grande prestazione di Mobley, 32 punti per Durant. La Liga: vittorie dominanti per Barça e Real, Maiorca esce dalla zona retrocessioneLe prime tre vincono e lasciano invariate le distanze in vetta, Villarreal fermato sul pari, ma in zona Europa non accelerano; il Maiorca lascia la zona rossa ... sport.quotidiano.net Liga, Ciss salva il Rayo Vallecano allo scadere contro il Levante - facebook.com facebook #Liga, Ciss salva il Rayo Vallecano allo scadere contro il Levante x.com