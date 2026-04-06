La Juventus batte il Genoa e torna a -1 dal Como e dalla Champions League Di Gregorio para un rigore

Nella partita tra Juventus e Genoa, la squadra bianconera ha ottenuto una vittoria per 2-0, con una rete di Bremer nel primo minuto e un’altra di McKennie al 17’. Nel corso del secondo tempo, il portiere della Juventus ha parato un calcio di rigore. La vittoria permette alla Juventus di scendere a un punto di distanza dal Como e dalla zona che qualifica alla Champions League.

Juventus-Genoa 2-0 RETI: 4' pt Bremer, 17' pt McKennie. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6 (1' st Di Gregorio 7.5); Kalulu 7, Bremer 5.5, Kelly 6, Cambiaso 6 (38' st Holm sv); Locatelli 6, Thuram 6.5; Conceicao 6.5 (38' st Miretti sv), McKennie 7, Yildiz 6.5 (45' st Boga sv); David 6 (22' st Milik 6). In panchina: Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Kostic, Openda, Cabal. Allenatore: Spalletti 6.5. GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 5.5; Ellertsson 6, Frendrup 6 (38' st Ekhator sv), Malinovskyi 5.5 (21' st Masini 5.5), Martin 5.5; Messias 5 (7' st Baldanzi 6.5), Vitinha 6; Colombo 5 (21' st Ekuban 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Juventus batte il Genoa e torna a -1 dal Como e dalla Champions League. Di Gregorio para un rigore Leggi anche: Juventus-Genoa, le pagelle: McKennie (6,5) gol che pesa, Di Gregorio (7,5) para il rigore a Martin (5) Juventus-Genoa 2-0, le pagelle: McKennie (6,5) gol che pesa, Di Gregorio (7,5) para il rigore a Martin (5)La Juventus fa il suo dovere, batte 2-0 il Genoa e accorcia sul Como portandosi a -1 dal quarto posto. Temi più discussi: Tabellone Champions League: date e orari di quarti e semifinali; Fiorentina - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo; Jonathan David batte un colpo in nazionale! Doppietta e messaggio a Spalletti, la Juve lo aspetta. La Juventus batte il Genoa e si rilancia per il quarto postoPrima della sosta, infatti, il pareggio contro il Sassuolo aveva rallentato la corsa juventina, con il Como avanti di tre punti e forte di entrambi gli scontri diretti a favore. La giornata appena ... it.blastingnews.com La Juventus batte il Genoa e torna a -1 dal Como e dalla Champions League. Di Gregorio para un rigoreJuventus-Genoa 2-0 RETI: 4' pt Bremer, 17' pt McKennie. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6 (1' st Di Gregorio 7.5); Kalulu 7, Bremer 5.5, Kelly 6, Cambiaso 6 (38' st Holm sv); Locatelli 6, Thuram 6.5; Concei ... msn.com LA JUVE VINCE CONTRO IL GENOA La Juve vince 2-0 grazie alle reti di Bremer, su assist di Kelly (4'), e McKennie (17'), salendo così a quota 57 punti, a -1 dalla zona Champions League. Nonostante una gara più equilibrata nella ripresa, i bianconeri son facebook FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE 16-17 maggio Inalpi Arena, Torino Biglietti ora in vendita su @TicketOneIT: ticketone.it/artist/cev-eur… I DETTAGLI: federvolley.it/node/132849 #CLVolleyM | @CEVolleyball x.com