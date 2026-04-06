Juventus-Genoa 2-0 le pagelle | McKennie 6,5 gol che pesa Di Gregorio 7,5 para il rigore a Martin 5

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa in una partita valida per il campionato di calcio. McKennie ha segnato un gol importante, mentre Di Gregorio ha parato un calcio di rigore a Martin. La squadra bianconera ha così ridotto il divario con il quarto in classifica, portandosi a un punto di distanza dal Como. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.