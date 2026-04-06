Juventus-Genoa 2-0 le pagelle | McKennie 6,5 gol che pesa Di Gregorio 7,5 para il rigore a Martin 5
La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa in una partita valida per il campionato di calcio. McKennie ha segnato un gol importante, mentre Di Gregorio ha parato un calcio di rigore a Martin. La squadra bianconera ha così ridotto il divario con il quarto in classifica, portandosi a un punto di distanza dal Como. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.
La Juventus fa il suo dovere, batte 2-0 il Genoa e accorcia sul Como portandosi a -1 dal quarto posto. Vittoria targata Bremer e McKennie che nel primo tempo indirizzano il match contro un Grifone quasi mai pericoloso. Con il problema fisico di Perin, a inizio ripresa entra di Gregorio che si prende la copertina parando il rigore a Martin. Il portiere ex Monza, reduce da un periodo molto negativo, viene abbracciato da tutti i compagni e trova un piccolo riscatto. La Juve di Spalletti consolida il quinto posto e allunga a +3 sulla Roma. Di seguito le pagelle del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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