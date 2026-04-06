Un nuovo episodio di violenza si è verificato in una città iraniana, dove un attacco ha colpito una struttura universitaria nota per il suo orientamento anti-regime. La base, chiamata in modo informale “Sharif”, è stata bombardata, causando danni e creando preoccupazione tra gli addetti ai lavori. L’azione militare è avvenuta in un momento di tensione crescente tra le forze coinvolte e le istituzioni accademiche del paese.

L’assalto israelo-americano alle università e ai centri di ricerca iraniani non conosce soste e nella notte tra il 5 e il 6 aprile i caccia e i bombardieri di Washington e Tel Aviv hanno colpito l’Università di Tecnologia Sharif (Sut), un’importante istituzione accademica pubblica della capitale Teheran, classificata stabilmente tra le prime 500 al mondo e con un’eccellenza nell’ingegneria petrolifera dove il portale Top Universities le assegna il 20esimo posto globale. Gli attacchi, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, mirerebbero a colpire centrali di ricerca che sarebbero legate a presunte cooperazioni tra la Sharif e il programma di ricerca militare dei Pasdaran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La guerra attacca anche i simboli anti-regime: bombardata Sharif, la Berkeley iraniana

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Umar .M. Sharif, Abdul. M. Sharif. Da Mustapha. M. Sharif Tare Da Mahaifiyar su Allah ya Kara Mata lfy Mama facebook