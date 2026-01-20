Sabato in piazza la comunità iraniana | marcia contro il regime di Teheran

Il 24 gennaio, la comunità iraniana di Genova organizza in piazza la manifestazione “Marcia per la Libertà”. L’evento rappresenta un momento di espressione e solidarietà contro il regime di Teheran, promuovendo il rispetto dei diritti umani e la libertà di scelta. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e associazioni locali in un gesto di vicinanza e attenzione alle questioni politiche e sociali dell’Iran.

Sabato 24 gennaio la comunità iraniana di Genova scenderà nuovamente in strada con una manifestazione politica e di protesta intitolata "Marcia per la Libertà". L'appuntamento è fissato per le ore 12 con partenza da piazza Caricamento e arrivo in piazza De Ferrari, nel cuore della città.

