Gattina Rosi stuprata a Roma il veterinario | Ha ripreso un po' a mangiare per le ferite serve tempo

Una gattina di nome Rosi è stata trovata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma con ferite da aggressione. Il Centro Veterinario Specialistico della città ha comunicato che la gattina sta meglio e ha ripreso a mangiare, anche se le ferite necessitano ancora di tempo per guarire. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il Centro Veterinario Specialistico di Roma ha aggiornamenti su Rosi, la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste: "Sta meglio, ha ripreso un po' a mangiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La gattina Rosi stuprata in un parco a Roma: “Condizioni ancora critiche, lotta con una forza incredibile”Continua la lenta ripresa della micetta Rosi, stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma. “Non vergognatevi mai”: cos’ha detto Gisèle Pelicot, stuprata da 51 uomini, nella sua prima intervista in tvNella sua prima intervista televisiva in tv Gisèle Pelicot, la donna francese per quasi un decennio abusata da almeno 51 uomini dopo essere stata... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gattina Rosi Temi più discussi: La gattina Rosi stuprata in un parco a Roma: Condizioni ancora critiche, lotta con una forza incredibile; Come sta Rosy, la gattina stuprata a Tor Tre Teste: è ancora sorvegliata speciale, le lesioni sono gravi; Gattina stuprata in strada a Roma, l'appello per la piccola Rosi: Violenza atroce, chi ha ha visto parli; Abusi sessuali su una gattina al Parco di Tor Tre Teste a Roma: trovata in condizioni gravissime. La gattina Rosi stuprata in un parco a Roma: Condizioni ancora critiche, lotta con una forza incredibileContinua la lenta ripresa della micetta Rosi, stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma. Le sue condizioni restano gravi, ma si accende la speranza. fanpage.it Gattina stuprata in strada a Roma, l'appello per la piccola Rosi: «Violenza atroce, chi ha ha visto parli»Crudeltà inaudita nel quartiere romano di Tor Tre Teste, dove una gattina randagia appartenente a una colonia felina locale è stata ... msn.com Dire.it. Daria Novo · Endless Hope. Un episodio di una brutalità estrema ha scosso il quartiere di Tor Tre Teste, a Roma, dove una gattina è stata ritrovata in condizioni critiche dopo aver subito uno stupro. Rosi, la micina è attualmente ricoverata con prognosi r - facebook.com facebook Leggi la notizia : In un angolo verde di Roma, nel cuore del Parco di Tor Tre Teste, un atto di crudeltà ha spezzato il silenzio: la piccola gattina Rosi, simbolo di innocenza felina, è stata barbaramente stuprata, lasciando la città sotto choc. Da… #Rosi #Gattina x.com