Gattina Rosi stuprata a Roma il veterinario | Ha ripreso un po' a mangiare per le ferite serve tempo

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gattina di nome Rosi è stata trovata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma con ferite da aggressione. Il Centro Veterinario Specialistico della città ha comunicato che la gattina sta meglio e ha ripreso a mangiare, anche se le ferite necessitano ancora di tempo per guarire. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il Centro Veterinario Specialistico di Roma ha aggiornamenti su Rosi, la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste: "Sta meglio, ha ripreso un po' a mangiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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