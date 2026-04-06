La forza di una donna è tra le serie tv che ogni giorno conquistano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Tra non molto, il pubblico italiano dovrà salutare le vicende con protagonisti Bahar, Arif e Ceyda. In questo momento in Italia sta andando in onda la terza e ultima stagione della dizi turca. Secondo quanto riportato da si apprende che le ultime puntate de La forza di una donna saranno trasmesse tra maggio - giugno sui teleschermi di Canale 5. I telespettatori avranno così modo di salutare Bahar che per un anno ha collezionato ascolti record in Italia grazie alla sua storia strappalacrime. Il finale de La forza di una donna andrà in onda in estate salvo cambiamenti di palinsesto dell'ultimo minuto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna chiude in estate: doccia gelata per i fans di Canale 5

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La forza di una donna chiude prima: doccia gelata per i fans della serie tvLa forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano.

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I Cesaroni - Il Ritorno, iniziano lunedì prossimo su Canale 5. Li guarderete Sembra incredibile e invece dopo tanti anni di richieste per tornare in tv, eccoci a pochi giorni dal debutto. Una settima stagione che divide già il pubblico, tra ritorni e assenze, ma v facebook