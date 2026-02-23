Festa di primavera con la D' Animos Band
La festa di primavera con la D'Animos Band si svolge il 21 marzo 2026, a causa dell’arrivo della nuova stagione. L’evento inizia alle 19.30 presso il Ristorante “Il Bastione” a Bastia di Rovolon, dove si potrà gustare una cena di pesce accompagnata dalla musica dal vivo. Il costo è di 40 euro a persona. Le prenotazioni si effettuano chiamando il numero 347, mentre i partecipanti si preparano a vivere una serata all’insegna della buona cucina e del divertimento.
il 21 marzo 2026dalle ore 19.30.Cena di pesce e musica:?? Presso il Ristorante "Il Bastione" ? Bastia di Rovolon (PD) via Pozzetto 32?? Il tutto a 40 euro a persona Per info e prenotazioni: 347.94558773 - www.danimosband.it.
