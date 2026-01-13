La medicina di base si apre all’intelligenza artificiale con una nuova piattaforma che offre ai professionisti un aiuto immediato e affidabile Un passo avanti che unisce innovazione e attenzione alle persone

La medicina di base si arricchisce di una nuova piattaforma di intelligenza artificiale, pensata per supportare i professionisti nel loro lavoro quotidiano. Questo strumento offre assistenza immediata e affidabile, favorendo un approccio più efficiente e attento alle esigenze delle persone. Una novità che, negli ambulatori dei medici di famiglia, rappresenta un passo importante verso un servizio sanitario più innovativo e orientato al paziente.

Negli ambulatori dei medici di famiglia sta arrivando una novità destinata a cambiare il modo in cui si vive la salute quotidiana. Si chiama Mia, Medicina e Intelligenza Artificiale, ed è una piattaforma digitale pensata da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, per affiancare i dottori nelle decisioni cliniche di ogni giorno. Non un sostituto, non un robot, ma un supporto intelligente che promette una presenza discreta, che non ruba la scena, ma che può rendere il lavoro del medico più sereno e il percorso del paziente più sicuro.

