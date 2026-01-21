L' urlo del Settebello nell' Europeo | è in semifinale Croazia ko ora la Serbia

L’Italia di pallanuoto si è qualificata per le semifinali dell’Europeo battendo la Croazia 13-10 a Belgrado. La squadra ha mostrato solidità difensiva, proseguendo il suo percorso nel torneo. Venerdì affronterà la Serbia, padrona di casa, in una sfida importante. Il ct Campagna si è detto soddisfatto del risultato e della prestazione della squadra, mantenendo alta la concentrazione in vista della prossima partita.

Nuovo Settebello, antiche emozioni. All'alba di un ciclo, sei mesi dopo la delusione mondiale, il Settebello dimostra di esserci già: il 13-10 sulla Croazia, nell'ultima giornata della seconda fase, vale la semifinale dell'Europeo e ce la giocheremo venerdì alle 20.30 contro la Serbia padrona di casa, tre ori nelle ultime tre edizioni dei Giochi, nella bolgia della Stark Arena di Belgrado (e ancora su RaiSport). "Vedevo i ragazzi dare più del 100% in allenamento, sin dal primo collegiale, e questo mi dava fiducia. Tutto questo è venuto fuori qui. Li ringrazio per l'applicazione, ora ci rilasseremo un po' e poi ci tufferemo in un altro match che ci farà crescere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

SCOSSA SETTEBELLO! L’Italia piega la Croazia con un super Del Lungo e approda in semifinale agli Europei!L’Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei di pallanuoto, grazie a una prestazione solida e determinata.

Il Settebello è al bivio: lo “spareggio” con la Croazia vale la semifinale europeaIl Settebello si appresta a disputare uno spareggio contro la Croazia, che decide l’ingresso in semifinale europea.

SFIDA DA URLO È quella che attende l’Italia della pallanuoto agli Europei di Belgrado! Alle 18, il Settebello affronta la Croazia… E la vincente si aggiudicherà la SEMIFINALE del torneo! Dai ragazzi siamo con voiiiiiiii Giorgio Perottino/DBM #It - facebook.com facebook

