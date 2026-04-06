La carovana di veicoli la musica a tutto volume e l’allarme dato da un cittadino Il rave invade il parco eolico

Un residente della zona ha segnalato un evento insolito nel pomeriggio di ieri, portando le forze dell'ordine a intervenire in un parco eolico nelle vicinanze. Sul luogo sono stati trovati numerosi veicoli disposti in fila, musica a tutto volume e un’allerta attivata da un cittadino. La presenza di persone e veicoli ha causato disagi e ha attirato l’attenzione delle autorità, che ora stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

Montecatini Val di Cecina, 6 aprile 2026 – È stato un residente della zona a far scattare l’allarme, intorno alle 23 di sabato 4 aprile, dopo aver notato il passaggio di una carovana composta da decine di veicoli diretti verso le colline dell’alta Val di Cecina, nel territorio di Montecatini Val di Cecina. Insospettito dal flusso anomalo di mezzi, il cittadino ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Il rave nell’area del parco eolico. Il raduno non autorizzato si è poi concretizzato nell’area del Parco eolico di Montecatini Val di Cecina, dove dalla notte tra il 4 e il 5 aprile è in corso un rave party che ha richiamato almeno 800 giovani, provenienti non solo da diverse regioni italiane ma anche dall’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La carovana di veicoli, la musica a tutto volume e l’allarme dato da un cittadino. Il rave invade il parco eolico Rave party al parco eolico: in 200 al ritrovo abusivo, musica ad altissimo volume e persone accampate a bordo stradaMonterenzio (Bologna), 8 febbraio 2026 - Come nel febbraio del 2022, ancora una volta, circa 300 persone, poi identificate, si sono radunate... Musica a tutto volume senza autorizzazioni: la polizia locale sospende tre licenzeLe ispezioni della locale di Monfalcone si sono concentrate sia in centro che nel rione di Panzano. Argomenti più discussi: La carovana di veicoli, la musica a tutto volume e l’allarme dato da un cittadino. Il rave invade il parco eolico; In centinaia al rave party nel parco eolico; A L'Avana le due ruote sfilano sul Malecon contro l’embargo USA; Evento auto 1000 Miglia Brescia 2026: leggenda in movimento (9-13 giugno 2026). Argentina, attaccata la carovana della sorella di MileiUn'altra carovana di campagna elettorale del partito La Libertad Avanza in Argentina del presidente Javier Milei, questa volta con la sola presenza di sua sorella, Karina, è terminata in rissa, ... ansa.it Tanti auguri di una serena Pasqua da tutta la carovana Brecht! facebook