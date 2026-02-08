La polizia ha scoperto un rave party con circa 200 persone al parco eolico di Casoni, a Monterenzio. La musica era a tutto volume e alcuni partecipanti si erano sistemati lungo la strada, senza permesso. Gli agenti sono intervenuti per sgomberare il luogo e identificare i presenti.

Monterenzio (Bologna), 8 febbraio 2026 - Come nel febbraio del 2022, ancora una volta, duecento persone si sono radunate abusivamente al parco eolico di Casoni, a Monterenzio, per un rave party. Le prime telefonate dei residenti della zona, segnalando musica ad altissimo volume e persone accampate a bordo strada, sono arrivate alle 2 della notte tra sabato e domenica. I carabinieri sono arrivati sul posto con varie pattuglie, e con loro anche varie volanti della Polizia. L'evento è andato avanti tutta la notte e, vista la posizione del parco eolico, la musica è stata avvertita nettamente anche fino a Loiano e Monghidoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rave party al parco eolico: in 200 al ritrovo abusivo, musica ad altissimo volume e persone accampate a bordo strada

Nella zona delle risaie di Murlo, tra Siena e Grosseto, si è svolto un rave party che ha coinvolto migliaia di partecipanti, con musica e bevande.

