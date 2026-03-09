Kings League oggi | programma della seconda giornata e dove vederla

Oggi si tiene la seconda giornata di Kings League a Cologno Monzese. La manifestazione coinvolge diverse squadre e si svolge presso il centro sportivo della città. Gli incontri sono in programma nel pomeriggio e dureranno fino a sera, con partite che saranno trasmesse in diretta streaming e visibili anche presso alcuni punti vendita autorizzati.

Milano, 9 aprile 2026 – Seconda giornata di Kings League a Cologno Monzese. Dopo l'esordio della scorsa settimana e i primi risultati della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per il secondo turno della competizione. Il primo calcio d'inizio sarà alle 17, con tutte le partite che si giocheranno nel corso di un'unica giornata. Le prime squadre a darsi battaglia saranno gli Zeta Como di Zw Jackson e Melissa Satta e i Boomers del rapper Fedez. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo aver assaporato il sapore della sconfitta all'esordio stagionale.