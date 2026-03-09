Cirelli Motor Company amplia la gamma

Cirelli Motor Company ha annunciato l’arrivo di tre nuovi modelli che si aggiungeranno alla gamma a partire da aprile, all’interno della Linea Silver. La casa automobilistica ha deciso di ampliare la propria offerta, introducendo queste nuove vetture che saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi. La presentazione ufficiale delle novità è prevista nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Cirelli Motor Company annuncia un ampliamento della propria offerta con l'introduzione di tre nuovi modelli che entreranno progressivamente in gamma a partire da aprile all'interno della Linea Silver. L'operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di consolidamento del marchio, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand. La casa automobilistica struttura così la.