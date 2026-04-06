Juventus travolge il Genoa | 2-0 veloce ma McKennie è fuori

La Juventus ha iniziato la partita con un ritmo veloce, segnando due volte nel primo tempo contro il Genoa. Le reti di Bremer e McKennie hanno portato i bianconeri in vantaggio 2-0, ma durante la partita McKennie è stato costretto ad abbandonare il campo. La prima frazione si è conclusa con la squadra di casa in vantaggio, senza ulteriori segnature nel secondo tempo.

La Juventus domina il primo tempo contro il Genoa, portandosi in vantaggio per 2 a 0 grazie a reti di Bremer e McKennie. La sfida, svoltasi questo lunedì 6 aprile 2026, vede i bianconeri guidati da Spalletti affrontare i rossoblu di De Rossi. L’inizio del match è travolgente per la formazione di casa. Già al quarto minuto, dopo una sequenza di colpi di testa all’interno dell’area di rigore, Kelly serve Bremer che, a brevissima distanza, conclude in rete siglando l’1-0 con un gol nato dall’intesa tra i due difensori centrali. Il ritmo resta alto nei minuti successivi. Al terzo minuto della gara, la difesa del Genoa aveva già neutralizzato un tentativo d’inserimento di McKennie, mandando la palla in angolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juventus travolge il Genoa: 2-0 veloce, ma McKennie è fuori Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE: Pamé in avvitamento manda fuori di pocoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Pagelle Genoa Juventus Women: Walti fuori all’intervallo, Canzi a rischio VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women: pagelle Genoa Juventus Women I... Temi più discussi: Inter, 5-2 alla Lazio per tenere aperto il campionato. Napoli show, Juventus ok e colpo salvezza Parma; Spalletti: Non capisco perché vi stia a cuore il mio rinnovo, penso al Genoa. E sull’Italia...; Juventus-Genoa: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Serie A; Probabili formazioni Juve-Genoa: Boga scalpita, i dubbi di Spalletti. De Rossi: Spalletti come uno di famigliaDopo il successo per 2-0 in casa dell'Hellas Verona, il Genoa potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A con lo stesso allenatore seduto in panchina per la prima volta da maggio 2021, quando ... sport.sky.it DIRETTA | Juventus Genoa (risultato 2-0) streaming video: McKennie sfiora il tris! (Serie A, 6 aprile 2026)Presentazione della diretta Juventus Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Il Como si ferma a Udine ma difende il quarto posto, mentre l’Atalanta travolge il Lecce con tre gol e torna a farsi sotto nella corsa europea. E tra sette giorni a Bergamo arriva la Juventus, in uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri della classifica. http facebook #AccaddeOggi Lanciata verso la terza finale consecutiva di #ChampionsLeague e il 25° #scudetto, il 28/3/1998 la #Juventus travolge il @acmilan al #DelleAlpi 4-1, con due doppiette di @delpieroale e @OfficialPippo. @juventusfc x.com