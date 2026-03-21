Pagelle Genoa Juventus Women | Walti fuori all’intervallo Canzi a rischio VOTI

Nella partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, sono state assegnate le pagelle alle giocatrici di Genoa e Juventus Women. Durante l’incontro, una calciatrice della Juventus è uscita dal campo all’intervallo, mentre il tecnico del Genoa potrebbe essere a rischio di esonero. I voti e i giudizi sono stati ufficialmente pubblicati e commentati.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women: pagelle Genoa Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della diciassettesima giornata di Serie A Women: pagelle Genoa Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA Rusek 6.5 – Evita il peggio Lenzini 5.5 – In difficoltà sulle sgasate delle attaccanti del Genoa Rosucci 5.5 – Qualche errore di troppo in impostazione. Dal 73? Cambiaghi 6 – Chi si rivede Harviken 5 – Approssimativa e impacciata col pallone tra i piedi. Dal 73? Salvai 6 – Entra col passaggio alla difesa a quattro Thomas 6 – Nel primo tempo sfonda, poi si ingrigisce Wälti 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Genoa Juventus Women: Walti fuori all’intervallo, Canzi a rischio VOTI Articoli correlati Pagelle Ternana Juventus Women: Vangsgaard dannosa, Canzi sbaglia i cambi VOTIVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Pagelle Fiorentina Juventus Women: colpaccio Capeta, la risposta di Canzi VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile: pagelle Fiorentina... Tutto quello che riguarda Pagelle Genoa Juventus Temi più discussi: Le pagelle di Udinese-Juventus: Zaniolo fumoso, Yildiz è tutto un assist; Verona-Genoa 0-2, pagelle: Vitinha decisivo dalla panchina, Ostigard letale; Pagelle Juventus: i voti della squadra bianconera dopo la vittoria contro l'Udinese; Yildiz inventa, Boga segna, a Udine la Juventus torna in zona Champions. Genoa Women, un pareggio meritato contro la Juventus Women, 0 a 0In campo il Genoa Women per la giornata di Serie A Women Athora contro la Juventus Women con le rossoblu alla ricerca di punti salvezza. In campo mister De La Fuente manda questo undici: Forcinella,.. genoanews1893.it Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Genoa-Juventus Women 0-0, le PAGELLE: crolla tutto, nessuno si salva, ora a rischio c'è anche la Champions facebook